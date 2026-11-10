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Uniunea Europeană pune piciorul în prag: reguli dure pentru influenceri, reclame ascunse și trucurile prin care magazinele online îi păcălesc pe cumpărători

o Scris de ozana mazilu
Uniunea Europeană pune piciorul în prag: reguli dure pentru influenceri, reclame ascunse și trucurile prin care magazinele online îi păcălesc pe cumpărători
Aosom
Influencerii care promovează produse fără să spună că sunt plătiți, magazinele online care inventează reduceri și jocurile video care îi încurajează pe copii să cheltuiască bani ar putea avea probleme serioase în Uniunea Europeană.

Sursa: Playtech

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