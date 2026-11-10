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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 10 noiembrie 2026: Raul Putilean, country manager Finax România, despre rezistenţa BVB la vânzările din AI, un posibil raliu de final de an şi noua soluţie Finax pentru piaţa românească

l Scris de liviu popescu
Urmăriţi ZF Deschiderea de Astăzi, 10 noiembrie 2026: Raul Putilean, country manager Finax România, despre rezistenţa BVB la vânzările din AI, un posibil raliu de final de an şi noua soluţie Finax pentru piaţa românească
Aosom
Bursa de la Bucureşti a trecut mai uşor decât pieţele externe prin valul de vânzări din tehnologie şi AI de săptămâna trecută, susţinută de...

Sursa: Zf Ro

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