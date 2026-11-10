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Urmează o lovitură puternică pentru toși influencerii: Ce prevede noul proiect al Comisiei Europene

d Scris de daniel mihai dragomir
Urmează o lovitură puternică pentru toși influencerii: Ce prevede noul proiect al Comisiei Europene
Aosom
CE lansează Digital Fairness Act (DFA) pentru a proteja consumatorii. Află ce reguli noi se aplică influencerilor, comerțului online și minorilor.

Sursa: Stiri Pe Surse

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