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Val de atacuri cibernetice și amenințări cu bombă în Europa. Noile amenințări pun la încercare capacitatea de apărare

v Scris de vlad dobrea
Val de atacuri cibernetice și amenințări cu bombă în Europa. Noile amenințări pun la încercare capacitatea de apărare
Aosom
Atacurile cibernetice, amenințările cu bombă la adresa avioanelor de pasageri, tulburările civile și presupusele acte de sabotaj din Europa au ridicat semne de întrebare cu privire la capacitatea continentului de a face față unor astfel de incidente.

Sursa: Stirile Pro.tv

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