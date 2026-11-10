 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

VIDEO Nici Bugatti, nici Ferrari! O mașină electrică a uimit planeta, stabilind un record mondial de viteză

d Scris de daniel mihai dragomir
VIDEO Nici Bugatti, nici Ferrari! O mașină electrică a uimit planeta, stabilind un record mondial de viteză
Aosom
BYD Yangwang U9 Xtreme a atins 503,17 km/h în Abu Dhabi. Află cum a fost posibil recordul și ce tehnologii are hipermașina electrică.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech