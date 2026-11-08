 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

VIDEO Pentagonul vrea să reprogrameze celulele cu ajutorul luminiii: Noua tehnologie ar putea rescrie complet ADN-ul, dar vine și cu riscuri

l Scris de liana ganea
VIDEO Pentagonul vrea să reprogrameze celulele cu ajutorul luminiii: Noua tehnologie ar putea rescrie complet ADN-ul, dar vine și cu riscuri
Aosom
O tehnologie aflată în dezvoltare la agenția americană DARPA ar putea schimba radical modul în care oamenii de știință programează celulele vii

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech