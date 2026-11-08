VIDEO&FOTO Cum a doborât BYD recordul mondial de viteză folosind armele europenilor și tehnologia chinezească: 503,17 km/h

Brandul de lux al BYD, Yangwang, a dat o nouă lovitură de marketing, doborând recordul mondial de viteză pentru o mașină de serie. Modelul U9 reușise anterior să devină cel mai rapid automobil electric pe circuitul Nurburgring, din Germania, un adevărat sanctuar al mărcilor auto occidentale. O marcă de automobile sport de lux nu poate …

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