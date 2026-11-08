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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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vivo și BYD integrează telefonul cu sistemul mașinii; AI-ul va putea gestiona navigația, plățile și calendarul

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
vivo și BYD integrează telefonul cu sistemul mașinii; AI-ul va putea gestiona navigația, plățile și calendarul
Aosom
vivo și BYD își extind colaborarea pentru integrarea telefoanelor cu sistemele automobilelor, inclusiv funcții AI pentru navigație, plăți și calendar. Tehnologiile sunt deja folosite pe aproape 5 milioane de vehicule.

Sursa: Mobilissimo

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