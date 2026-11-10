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Vodafone pregătește o restructurare majoră în Germania: 2.300 de posturi dispar, iar inteligența artificială va prelua tot mai multe sarcini

m Scris de mihai gabriel arsene
Vodafone pregătește o restructurare majoră în Germania: 2.300 de posturi dispar, iar inteligența artificială va prelua tot mai multe sarcini
Aosom
Vodafone Germania pregătește o reorganizare care va elimina aproximativ 2.300 de posturi, pe fondul presiunilor din telecom. Compania va extinde folosirea inteligenței artificiale și automatizarea proceselor.

Sursa: Mobilissimo

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