Volkswagen are o Problemă Prea Mare pentru a fi Rezolvată de Concedierea Angajaților iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Volkswagen se confruntă cu o situație neobișnuită pe piața automobilelor electrice, după ce creșterea cererii pentru aceste vehicule a început să afecteze profitabilitatea producătorului german. Compania a confirmat că obține în continuare câștiguri mai mici din comercializarea automobilelor electrice decât din vânzarea modelelor echipate cu motoare termice, deși interesul clienților pentru noua tehnologie crește. Volkswagen […] The post Volkswagen are o Problemă Prea Mare pentru a fi Rezolvată de Concedierea Angajaților first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram