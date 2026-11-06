Volkswagen ID. AURA L5 Lansată la Preț de DACIA Sandero și Arată cum sunt Păcăliți Europenii să Plătească Mult pe Mașini iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Volkswagen ID. AURA L5 se pregătește să intre în etapa precomenzilor pe 16 noiembrie, potrivit informațiilor apărute în presa auto din China, modelul urmând să devină al doilea membru al gamei ID. AURA după SUV-ul T6. FAW-Volkswagen nu a confirmat încă acest calendar prin canalele sale oficiale, însă lansarea comercială a sedanului electric este așteptată […] The post Volkswagen ID. AURA L5 Lansată la Preț de DACIA Sandero și Arată cum sunt Păcăliți Europenii să Plătească Mult pe Mașini first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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