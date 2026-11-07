Volkswagen Oferă GARANȚIE de 600.000 KM pentru Această Mașină care Costă mai Puțin Decât DACIA Spring 2 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Volkswagen Jetta M6 EV a fost lansată fără mare ”tam-tam” într-o versiune specială, destinată companiilor care operează taxiuri și servicii de transport prin aplicații de ridesharing. Jetta M6 EV în versiunea nouă este comercializat pentru 11.520 euro, și oferă o combinație diferită de autonomie, performanță și dotări față de variantele obișnuite, dar mai important, garanție […] The post Volkswagen Oferă GARANȚIE de 600.000 KM pentru Această Mașină care Costă mai Puțin Decât DACIA Spring 2 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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