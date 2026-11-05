Volkswagen Up va fi Lansat în 2027 pentru a face Alegerea DACIA Spring 2 și mai Dificilă iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Volkswagen Up ar putea reveni pe piața automobilelor europene în 2027, constructorul german pregătind o nouă generație complet electrică a modelului de oraș, care ar urma să fie comercializată la un preț de aproximativ 20.000 de euro. Noua mașină ar putea fi lansată sub denumirea ID. Up, devenind cel mai accesibil automobil electric al mărcii […] The post Volkswagen Up va fi Lansat în 2027 pentru a face Alegerea DACIA Spring 2 și mai Dificilă first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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