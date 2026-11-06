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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Vor putea folosi motocicliştii benzile pentru transportul în comun? Precizările MAI

v Scris de viorela marin
Vor putea folosi motocicliştii benzile pentru transportul în comun? Precizările MAI
Aosom
Modificările la legislaţia rutieră privind circulaţia motocicletelor şi mopedelor pe drumurile publice au intrat în vigoare de vineri, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne, care a precizat că, potrivit noilor prevederi, acestea vor putea utiliza benzile destinate mijloacelor de transport în comun în condiţiile stabilite de administratorul drumului, informează Agerpres. „Prin urmare, utilizarea acestor benzi nu …

Sursa: Hotnews

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