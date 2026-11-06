Vor putea folosi motocicliştii benzile pentru transportul în comun? Precizările MAI

Modificările la legislaţia rutieră privind circulaţia motocicletelor şi mopedelor pe drumurile publice au intrat în vigoare de vineri, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne, care a precizat că, potrivit noilor prevederi, acestea vor putea utiliza benzile destinate mijloacelor de transport în comun în condiţiile stabilite de administratorul drumului, informează Agerpres. „Prin urmare, utilizarea acestor benzi nu …

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