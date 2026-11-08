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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Waze îți arată mașina blocată pe hartă în Android Auto? Cum rezolvi problema GPS și faci navigația să funcționeze din nou

o Scris de ozana mazilu
Waze îți arată mașina blocată pe hartă în Android Auto? Cum rezolvi problema GPS și faci navigația să funcționeze din nou
Aosom
Conduci de câteva minute, dar pe ecranul mașinii Waze arată că te afli în continuare la intersecția de unde ai plecat?

Sursa: Playtech

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