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WhatsApp introduce o funcție care completează fotografiile cu detalii generate de AI. Pe ce telefoane va merge

a Scris de andrei simion
WhatsApp introduce o funcție care completează fotografiile cu detalii generate de AI. Pe ce telefoane va merge
Aosom
Noua funcție WhatsApp folosește AI pentru a extinde imaginile. Descoperă detalii despre compatibilitate și funcționare.

Sursa: Playtech

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