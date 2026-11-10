 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

World of Warcraft Forever a avut cea mai mare lansare din istoria seriei. Blizzard a atras și o mulțime de jucători noi

i Scris de iulia kelt
World of Warcraft Forever a avut cea mai mare lansare din istoria seriei. Blizzard a atras și o mulțime de jucători noi
Aosom
World of Warcraft Forever a stabilit un nou record pentru seria MMORPG dezvoltată de Blizzard, devenind cea mai mare lansare

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech