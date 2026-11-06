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Yellowjackets se întoarce cu sezonul final pe SkyShowtime. Când apare ultimul capitol al serialului despre supraviețuitoarele accidentului aviatic

i Scris de iulia kelt
Yellowjackets se întoarce cu sezonul final pe SkyShowtime. Când apare ultimul capitol al serialului despre supraviețuitoarele accidentului aviatic
Aosom
Povestea supraviețuitoarelor din Yellowjackets ajunge la final. SkyShowtime a lansat trailerul oficial al celui de-al patrulea și

Sursa: Playtech

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