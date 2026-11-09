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Tech

Zeci de percheziții la hoții de energie pentru mașinile electrice. Cum a fost păcălită o cunoscută firmă

r Scris de redactor, remus vlad
Zeci de percheziții la hoții de energie pentru mașinile electrice. Cum a fost păcălită o cunoscută firmă
Aosom
30 de percheziţii într-un dosar în care sunt cercetate 47 de persoane în legătură cu furtul de energie destinată încărcării autovehiculelor electrice

Sursa: Stiri Pe Surse

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