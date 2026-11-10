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ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha

a Scris de adrian seceleanu
ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha
Aosom
ZF publică integral interviul video cu Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, înregistrat în contextul conferinţei ZF Digital Summit '26, la care...

Sursa: Zf Ro

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