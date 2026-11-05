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ZF IT Generation. Start-up Update. Georgia Bucea, CTO, Amira (fost Shorts AI) - soluţie AI de editare a clipurilor video: Acum utilizatorii pot trimite instrucţiunile de editare direct pe WhatsApp, iar agentul nostru se ocupă de montaj şi trimite videoul final. Totodată, schimbăm numele în Amira, pentru că trecem la editare mai complexă

i Scris de ioana nita
ZF IT Generation. Start-up Update. Georgia Bucea, CTO, Amira (fost Shorts AI) - soluţie AI de editare a clipurilor video: Acum utilizatorii pot trimite instrucţiunile de editare direct pe WhatsApp, iar agentul nostru se ocupă de montaj şi trimite videoul final. Totodată, schimbăm numele în Amira, pentru că trecem la editare mai complexă
Aosom
Start-up-ul Shorts AI, care a dezvoltat o aplicaţie de mobil ce creează şi editează clipuri video cu inteligenţă artificială, a construit în octombrie, în timpul participării la un accelerator din SUA, un agent AI pentru WhatsApp care primeşte instrucţiunile de editare de la utilizatori şi trimite apoi videoul final, automatizând astfel complet procesul de montaj al clipurilor de scurtă durată.

Sursa: Zf Ro

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