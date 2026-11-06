 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Vreme

ANM: Intensificări ale vântului; – cod galben pentru Suceava

A Scris de Administrația Națională de Meteorologie
ANM: Intensificări ale vântului; – cod galben pentru Suceava
Aosom
Fenomene vizate: intensificări ale vântului;.

Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 18;.

Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău;.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 18 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău Pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech