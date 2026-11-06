ANM: Intensificări ale vântului; – cod galben pentru Suceava

Fenomene vizate: intensificări ale vântului;.



Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 18;.



Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău;.



ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 06 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 18 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone afectate: județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău Pe parcursul zilei de vineri (06 noiembrie) în județele Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.



Sursa: Administrația Națională de Meteorologie.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie Citește mai departe la sursa originală ↗