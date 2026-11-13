ANM: Ploi însemnate cantitativ; – cod galben pentru Teleorman

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ;.



Interval de valabilitate: 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11;.



Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei;.



ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11 Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor fi sub formă de aversă, iar cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi de 20...35 l/mp. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.



Sursa: Administrația Națională de Meteorologie.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie Citește mai departe la sursa originală ↗