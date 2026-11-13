„A IEȘI PENTRU A TE REGĂSI PE TINE ÎNSUȚI.” Mechitar din Sebaste și renașterea armeană din Veneția” simpozion organizat cu ocazia celei de-a 350-a aniversări a nașterii Robului lui Dumnezeu ABATELE MECHITAR (1676-1749), întemeietor al Ordinului Călugărilor Mechitariști. Au vorbit: Părintele Hamazasp Vardapet (Archimandrit) Kechichian, din Congregația Mechitaristă de pe Insula San Lazzaro degli Armeni […]

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