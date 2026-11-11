Anunț concurs de recrutare
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – 1 post la Compartimentul Contracte-Serviciul Achiziții Publice în data de 16.12.2026
Detalii suplimentare aici: https://primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/recrutare-personal/aparatul-primariei/Anunț concurs de recrutare
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal *- 1 post la Compartimentul…11/11/2026Anunț concurs de recrutare
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent – 1 post la Compartimentul…11/11/2026Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.2026
Întreţinere străzi, mobilier urban Serviciul infrastructură verde Întreținere instalații Serviciul deratizare, dezinsecție, dezinfecție Dezinsecție interioară Luni Marți Miercuri Joi Vineri09/11/2026Parcări de reședință pentru care expiră perioada de utilizare – Zona E
La data de 30.11.2026 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru Zona E, delimitată de străzile: B-dul Independenței:(Bl.71;73;77;81), Vișinului, Axente Sever:(Bl.1;2;16), Castanului, Clopoțeilor, Garoafei, Mărășești, Mărăști,…02/11/2026Parcări de reședință pentru care expiră perioada de utilizare – Zona F
La data de 30.11.2026 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru Zona F, delimitată de străzile: B-dul Independenței:(Bl.1;2;3;4), Aleea Privighetorilor, Intrarea Cireșului, Intrarea Violetelor, Petru Maior,…02/11/2026Alba Iulia, Bistrița și Brașov intră în competiția globală WWF „We Love Cities”
Alba Iulia, Bistrița și Brașov se alătură campaniei globale #WeLoveCities, inițiativaWWF care încurajează cetățenii să se implice în transformarea orașelor lor în locurimai verzi, mai sănătoase și reziliente la schimbările…02/11/2026
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