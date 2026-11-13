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Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș

A Scris de Administrator
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Aosom
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina , în data de 13 noiembrie 2026

1. Proiect de hotărâre nr.352/13.11.2026 pentru modificarea  Hotărârii nr. 262/26.08.2026 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici, a Devizului general centralizator și a documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic. pentru investiția proiectului „Înființare centru de recuperare, tratament și agrement în Orașul Sânnicolau Mare”, finanțat prin Programul Regional Vest 2021-2027, în cadrul Apelului de proiecte nr. PRV/6.2B/1.

2. Proiect de hotărâre nr. 353/13.11.2026  privind aprobarea proiectului cu titlul „Înființare centru de recuperare, tratament și agrement în Orașul Sânnicolau Mare” cu cod SMIS 365123 și a cheltuielilor aferente investiției.

3. Întrebări, interpelări, informări.

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