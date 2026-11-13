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Politică

Un profesor şi-a dat în judecată fosta școală pentru că elevii fac prea mult zgomot. Cere sume imense drept despăgubiri

a Scris de andreea vlad
Un profesor şi-a dat în judecată fosta școală pentru că elevii fac prea mult zgomot. Cere sume imense drept despăgubiri
Aosom
Un fost profesor din județul Iași a ajuns să se judece cu școala la care a predat ani întregi, nemulțumit de zgomotul provocat de elevi în curtea unității de învățământ. Bărbatul, care locuiește chiar lângă şcoală, susține că gălăgia i-a afectat grav sănătatea și a cerut despăgubiri morale de 5.000 de euro. Dosarul a ajuns […]

Sursa: National - Ziarul National

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