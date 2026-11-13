Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare

Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi pentru pacienții cu boli rare și afecțiuni genetice. Consiliul Local a aprobat indicatorii investiției, în valoare de 30 de milioane de lei, iar municipalitatea va solicita o finanțare europeană de aproximativ 10 milioane de lei. Diferența va fi asigurată de Primăria Timișoara, din bugetul local. Noul centru va putea evalua și îngriji cel puțin 400 de pacienți anual din Regiunea Vest și va facilita accesul acestora la diagnostic și servicii medicale specializate.

Investiția prevede demolarea unei clădiri dezafectate, situate lângă Secția de Chirurgie Pediatrică, pe strada Dr. Iosif Nemoianu nr. 2, și construirea unui imobil nou. Clădirea existentă, ridicată în 1972, are aproximativ 230 mp, prezintă probleme de siguranță structurală și este afectată de infiltrații ale apei freatice la nivelul subsolului.

Noua clădire va reuni serviciile Centrului Regional de Genetică Medicală Timiș. La parter vor fi amenajate un cabinet medical, o sală de tratamente și recoltare și spații de așteptare. Etajul întâi și mansarda vor găzdui laboratoare de genetică moleculară și citogenetică, dotate pentru extracția ADN-ului, analize PCR și secvențiere genetică, precum și o biobancă pentru păstrarea probelor și spații administrative.

Prin reunirea activităților medicale într-o singură clădire, Spitalul de Copii „Louis Țurcanu” va putea realiza intern o parte dintre testările efectuate în prezent în exterior. Investiția va reduce necesitatea transportului pacienților și al probelor între locații și va contribui la scurtarea timpului necesar stabilirii diagnosticului.

Proiectul include măsuri pentru eficiența energetică a noii clădiri, accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și instalații de ventilație și climatizare. Centrul va fi dotat și cu sisteme de alimentare cu oxigen și gaze medicale, precum și cu surse de alimentare de rezervă pentru echipamentele critice.

Valoarea totală estimată a investiției este de 30,45 milioane de lei, cu TVA, iar durata de implementare este de 32 de luni calendaristice. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate 2021–2027, în limita a 10,23 milioane de lei, și din bugetul local al Municipiului Timișoara, cu 20,22 milioane de lei. Lucrările vor fi coordonate prin Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”.

Serviciul Comunicare