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Invitație la teatru

A Scris de Administrator
Invitație la teatru
Aosom
Vineri, 6 noiembrie, de la ora 19.00, în cadrul minifestivalului de teatru studio - STUDIO7, sunteți așteptați la spectacolul ,,Respirații’’, o producție a Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici’’ din Arad.

,,Respirații’’ de  Duncan Macmillan, în regia lui Cristian Ban, avându-i în distribuție pe Calița Nantu și Alex Popa, a participat la cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru.

Detalii: https://infosm.ro/i/FBRespiratiiStudio7 
Vârsa recomandată: 14+
Preț bilet: 20 lei
Informații și bilete: Agenția teatrală, str. Horea nr. 6, telefon 0261 712 106 | 0786 538 580
Bilete online: https://infosm.ro/i/RespiratiiStudio7 
 

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