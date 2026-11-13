Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici, 3.750 de elevi de gimnaziu vor putea fi testați și consiliați gratuit, în fiecare an, pentru a-și alege liceul și viitoarea profesie în funcție de aptitudinile lor.
Contractul a fost semnat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Valoarea totală a proiectului este de 4.955.481,98 lei. Din această sumă, 4.796.915,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă: 2.447.405,75 lei fonduri europene și 2.349.509,50 lei de la bugetul național. Contribuția Consiliului Județean Bihor este de 158.566,73 lei. Finanțarea este asigurată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, Prioritatea 6 – „O regiune educată”.
Vor fi testați cu prioritate elevii de clasa a VIII-a, aflați în momentul alegerii liceului. Fiecare elev va beneficia de testare, de consiliere individuală și de un raport personal de orientare, care îl va ajuta, împreună cu părinții, să aleagă liceul, profilul sau o direcție profesională. Participarea nu va fi obligatorie. Pentru elevii din localitățile îndepărtate, deplasarea la centru va fi organizată cu microbuzele școlare.
Testarea se va face pe calculator, cu programe specializate care evaluează atenția, coordonarea, îndemânarea și aptitudinile tehnice. Centrul va fi dotat cu calculatoare, laptopuri, table inteligente și kituri pentru testarea îndemânării.
Proiectul este realizat de Consiliul Județean Bihor în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Bihor. Consiliul Județean se ocupă de investiție, iar specialiștii CJRAE vor testa și vor consilia elevii.
„De prea multă vreme, prea mulți tineri aleg să își construiască viitorul dincolo de granițele țării. Și prea mulți fac o facultate, dar nu lucrează niciodată în domeniul în care s-au pregătit. De aceea am pus preț pe acest proiect, iar acum avem contractul de finanțare semnat. Ne dorim ca fiecare copil din Bihor să poată afla la ce este bun înainte să își aleagă liceul”, a declarat Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor.
Centrul va funcționa în Oradea, pe strada Patrioților nr. 2, lângă clădirea teatrului, într-un imobil cu parter și etaj aflat în proprietatea județului Bihor. Spațiile interioare, de peste 400 de metri pătrați, vor fi reamenajate și vor cuprinde săli de testare și birouri pentru consiliere individuală, cu instalații noi și finisaje refăcute.
Urmează lansarea licitației pentru proiectare și execuție.
Proiectul se adaugă investițiilor derulate de Consiliul Județean Bihor în educație.
La Școala de meserii – Campus Oradea, o investiție de 146 de milioane de lei, elevii învață o meserie alături de angajații firmelor la care urmează să lucreze și primesc burse, cazare și masă gratuite.
Șapte școli, dintre care șase din învățământul special, au primit mobilier nou, calculatoare și table interactive, printr-un proiect de 5,7 milioane de lei.
În 2025, 25 de microbuze școlare electrice au fost predate primăriilor din județ pentru transportul elevilor.
În localitatea Câmp care aparține de Vașcău va fi construită o tabără pentru elevi, un proiect de peste 14,5 milioane de lei, pentru care a fost lansată licitația de execuție.
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