Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat

Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selectare a partenerului privat pentru construirea noului Spital Municipal. Este o investiție strategică a municipalității care va aduce în același complex servicii medicale care funcționează astăzi în mai multe clădiri din oraș. Partenerul privat, care va fi desemnat printr-o procedură de achiziție publică, va avea responsabilitatea proiectării, construirii, dotării și mentenanței noului spital.

„Am ales această variantă a parteneriatului public privat pentru a depăși blocajele în care statul român se încurcă de zeci de ani și care țin pacienții și cadrele medicale într-o realitate grea - condițiile pentru tratament și îngrijire. Este foarte important ca acest proiect să fie construit pe o bază solidă, pentru că vom construi o infrastructură medicală pentru următoarele decenii. Vom lansa achiziția pentru firma care va construi și dota noul spital pe banii ei și care va asigura mentenanța în primii 17 de ani. Scopul este ca pacienții să aibă acces într-un singur loc la servicii medicale care astăzi sunt asigurate în clădiri împrăștiate în oraș”, a declarat viceprimarul cu atribuții de primar, Ruben Lațcău.

Noul spital va fi dezvoltat în sistem modular, astfel încât infrastructura medicală să poată fi extinsă în timp. În prima fază, sunt prevăzute 300 de paturi și dezvoltarea principalelor servicii medicale, care în prezent sunt dispersate în mai multe locații din oraș. Prin noul proiect, acestea vor fi reunite într-un singur loc, ceea ce va permite o organizare mai eficientă a activității și un acces mai bun al pacienților la serviciile medicale.

Clădirea va avea trei niveluri, iar spațiile vor fi organizate astfel încât principalele servicii medicale să fie ușor accesibile și să existe legături rapide între ele. La parter vor fi serviciile de urgență, zona de internări și serviciile de investigații, iar la etajele superioare vor fi blocul operator, secția de terapie intensivă și celelalte servicii medicale.

Spitalul va beneficia de o Unitate de Primiri Urgențe dotată cu o platformă pentru aterizarea elicopterelor medicale, pentru preluarea rapidă a cazurilor grave. De asemenea, este prevăzut un bloc operator modern, cu săli pentru intervenții chirurgicale și 20 de paturi postoperatorii.

Totodată, noul spital va reuni servicii medicale pentru mai multe specialități, precum medicina internă, gastroenterologie, cardiologie, chirurgie generală, ortopedie și traumatologie, neurochirurgie, chirurgie orală și maxilo-facială, ORL și oftalmologie. Vor fi disponibile și servicii de imagistică medicală și endoscopie, precum și un laborator cu bancă de sânge. În plus, pentru pacienții care au nevoie de recuperare după perioada de tratament, este prevăzută o unitate de reabilitare și recuperare cu 30 de paturi.

Construcția va fi ridicată în zona de nord a orașului, în apropierea Aerodromului Utilitar, pe un teren aflat în proprietatea municipalității. Valoarea estimată a investiției - construcția spitalului, construcția unei parcări, amenajarea unui heliport și a drumurilor de acces - este de aproximativ 150 de milioane de euro, iar parteneriatul public - privat este prevăzut pentru o perioadă de aproximativ 20 de ani.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a studiului de fundamentare pentru implementarea proiectului de investiții “Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara” prin parteneriat public-privat va fi supus hotărârii Consiliului Local.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/2026/687

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