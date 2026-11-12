Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea și utilizarea temporară a spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Satu Mare

Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea și utilizarea temporară a spațiilor temporar disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza municipiului Satu Mare. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: [email protected] sau se depun în scris la camera 5, până la data de 30.11.2026 ora 10.00

Sursa originală Citește la sursa originală ↗