Comunicat PMB

11-11-2026: Strada Apusului, refăcută complet. Cum arată acum

Am refăcut complet Strada Apusului: trotuare reparate și accesibilizate, asflat nou pe carosabil, marcaje, indicatoare reparate și înlocuite, dar și spații verzi amenajate.

Este o arteră importantă, care face legătura între Bd. Iuliu Maniu și Bd. Uverturii, unde nu s-a mai intrat de mulți ani.

În plus Termoenergetica a avut lucrări de modernizare și a afectat întreg spațiul verde.

Acum este civilizat, pe o distanță de circa 1,5 km. Colegii de la Administrația Străzilor București au lucrat într-un ritm alert și au finalizat în două luni, de la final de iulie la final de septembrie.

La acest proiect, am făcut echipă cu ADPDU Sector 6, care s-a ocupat de partea de verde. Pe scuarul central al străzii, au fost plantați arbori, arbuști, flori și gazon. Sunt este gata în proporție de 90%. Urmează amenajarea grădinilor de bloc.