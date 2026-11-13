Comunicat PMB

13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și Pallady la Palatul Suțu, Târg de Crăciun la Opera Comică pentru Copii

Teatrul “Stela Popescu” vă așteaptă marți cu o premieră: spectacolul ”Little Shop of Horrors (Prăvălia groazei)” se joacă de la 19.00.

Și restul teatrelor pun în scenă piese de neratat, cum ar fi: „Tristețe și bucurie în viața girafelor” (Teatrul Excelsior), ”Criza.Kit de supraviețuire” (Teatrul Masca), ”Orlando - O cameră doar a ei” *(Teatrul Metropolis), ”Thailanda” (Teatrul Nottara), ”Oedip” (Teatrul Bulandra), ”Ferma animalelor” (Teatrul Mic), ”Regnuri” (Teatrul de Comedie) sau “Tipografic majuscul” (Teatrul Odeon).

Joi, la Arcub, Teodora Brody vă invită la o nouă ediție a seriei de concerte „Întâlniri cu Oameni-Păsări – esențe de zbor” . De data aceasta, invitatul ei este Grigore Leșe.

Vineri, la Opera Comică pentru Copii, începe Târgul ”Poveste de Crăciun”. Ateliere, spectacole, întâlniri cu Moș Crăciun, patinoar, toate îi așteaptă pe cei mici de vineri până duminică, până pe 22 decembrie

La Palatul Suțu are loc vernisajul expoziției "Luchian – Tonitza – Pallady: perspective ale sensibilității", care aduce împreună trei mari personalități ale artei românești moderne: Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza și Theodor Pallady. Accesul la vernisaj este gratuit, iar expoziția ține până în iunie 2027.

Sâmbătă, tot la Palatul Suțu, copiii de peste 6 ani și adolescenți pot participa la un atelier de filosofie dedicat lor. Iar muzeograful Nicoleta Bădilă va ține un tur ghidat în expoziția "Brâncovenii: putere și moștenire".

Luni, 16 noiembrie

Teatrul de Comedie: ”Ultimii”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Dramaturgilor Români: „Sixseven”, ora 19:00, Sala Ion Băieșu

Teatrul Metropolis: ”Club 27”, ora 19:00, Sala Mare

ARCUB: ”Zeițe de categoria B”, Ora 19:00, Sala Lahovari

Marți, 17 noiembrie

Teatrul Ion Creangă: ”Musicalul Eliza”, ora 19:00, Sala Mare

Teatrul Excelsior: ,,SF (super fragil)” , ora 19.00, Sala Ion Lucian

Teatrul “Stela Popescu”: ”Little Shop of Horrors (Prăvălia groazei)”, ora 19.00, Sala Gloria

Teatrul Masca: ”Criza.Kit de supraviețuire”, ora 19.00, Sala Mare

”Criza.Kit de supraviețuire”, ora 19.00, Sala Mare Teatrul Excelsior: „Marile speranțe”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Biblioteca Metropolitană București : ”Curs de Limba Franceză” , ora 15:00-16:00, Filiala Liviu Rebreanu ”Curs de Limba Engleză” , ora 16:00-17:30, Filiala Liviu Rebreanu



Miercuri, 18 noiembrie

Teatrul de Comedie: ”Avarul”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Excelsior: „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul “Stela Popescu”: ”Little Shop of Horrors (Prăvălia groazei)”, ora 19.00, Sala Gloria

Teatrul Masca: ”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare

”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare Teatrul Mic: ”Oameni, Locuri, Lucruri”, ora 18:30, Sala Atelier ”Ellen Babić”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 19:00, Sala Mare

Teatrul Odeon: ”Polyxena”,ora 19.300, Sala Studio

Teatrul Nottara: “Perspective grandioase”, ora 19:30 Sala George Constantin

Teatrul Dramaturgilor Români: ”Alice în țara Ferentari”, ora 12:00, Sala Iosif Naghiu

Joi, 19 noiembrie

Teatrul Ion Creangă: ”Motanul încălțat”, (grup organizat), ora 10:00, Sala Mare

Teatrul de Comedie: ”Avarul”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Masca: ”Baby fever”, ora 19.00, Sala Mare

”Baby fever”, ora 19.00, Sala Mare Teatrul Mic: ”Vinovat. Nevinovat.”, ora 19:00, Sala Atelier ”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 14:00, Sala Mare ”Thrill Me - Povestea lui Leopold și a lui Loeb”, ora 19:30, Sala Mică

Teatrul Odeon: “O casă deschisă” ora 19.00, Sala Majestic

Teatrul Nottara: ”Praf de stele”, ora 19:30, Sala George Constantin ”Amadeus”, ora 18:30 Sala Horia Lovinescu

Teatrul Bulandra: ”Obiceiuri necurate”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

Biblioteca Metropolitană București : ”Curs de Limba Franceză” , ora 15:00-16:00, Filiala Liviu Rebreanu ”Curs de Limba Engleză” , ora 16:00-17:30, Filiala Liviu Rebreanu ” Opera la Bibliotecă” , ora 17:00-18:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu

Muzeul Național al Literaturii Române: „Reporterul de teren. De la realitatea hibridă, la jurnalismulde tastatură”, lansare carte, ora 18.00, str. Nicolae Crețulescu nr. 8

ARCUB: ”Concert – Întâlniri cu Oameni – Păsări – esențe de zbor (Teodora Brody)”, ora 19:00, Sala mare

Muzeul Municipiului București: Conferința de Joi la Palatul Suțu. Era transformării moderniste: de la Domnișoara Pogany la sistemul axiomatic al lui David Hilbert, cu matematicianul și scriitorul Bogdan Suceavă, ora 18.30, Palatul Suțu

Vineri, 20 noiembrie

Teatrul Ion Creangă: ”Punguța cu doi bani”, ora 18:00, Sala Mare

Teatrul Țăndărică: “Regele Leu”, ora 18:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”Mica Sirenă”, ora 10:00,18:00, Sala Mare

Circul Metropolitan: ”Apolodor – un pinguin călător”, ora 11:00 și ora 18:00, Sala de Spectacole

Opera Comica pentru Copii: ”Bubu – Concert de Craciun”, ora: 17:30, Salon Mozart ”Erus si Valea Iubirii”, ora: 18:30, Sala Mare ”Tragul Poveste de Craciun”, ora 16.00 – 21.00, grădina OCC

Teatrul de Comedie: ”Visul american”, ora 19:00, Sala Radu Beligan ”Forma lucrurilor”, ora 19:30, Sala Studio

Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Mic: ”Ținutul din miezul verii”, ora 18:30, Sala Atelier ”Trei femei înalte”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 19:00, Sala Mare

Teatrul Odeon: “Lysistrata”, ora 19.00, Sala Majestic

Teatrul Nottara: ”Thailanda”, ora 19:30 Sala George Constantin ”Amadeus”, ora 18:30 Sala Horia Lovinescu

Teatrul Bulandra: ”Oedip”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu

Muzeul Municipiului București: Vernisajul expozitiei "Luchian – Tonitza – Pallady: perspective ale sensibilității", ora 17:00, Palatul Suțu

Sâmbătă, 21 noiembrie

Teatrul de Păpuși Țăndărică: “Omul de zăpadă care vroia să întaîlnească soarele”, ora 10:00,12:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”Ursul păcălit de vulpe”, ora 11:00, Sala Mare

Opera Comica pentru Copii: ”Anotimpurile lui Vivaldi (Toamna/Iarna)”, orele: 10:00, 12:00, Salon Mozart ”Erus si Valea Iubirii”, orele: 11:00, 17:00, Sala Mare ”Bubu – Concert de Craciun”, ora: 17:30, Sala Mozart Târgul Poveste de Crăciun, ora 10.00 – 21.00, gradina OCC

Teatrul de Comedie: ”Regnuri”, ora 19:00, Sala Nouă ”Trei surori”, ora 19:00, Sala Radu Beligan

Teatrul Excelsior: „Orașul nostru”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Mic: ”Ferma animalelor”, ora 19:00, Sala Atelier ”Ex”, ora 19:00, Sala Studio

Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 19:00, Sala Mare

Teatrul Odeon: “Svejk”, ora 19.00, Sala Majestic “Republica Melania”, ora 19.30, Sala Studio

Teatrul Odeon: “Tertium ̶n̶o̶n̶ Datur”, ora 19.00, sala Majestic

Teatrul Nottara: ”Agnes, aleasa lui Dumnezeu”, ora 19:30 Sala George Constantin ”Amadeus”, ora 18:30 Sala Horia Lovinescu

Teatrul Bulandra: ”Tache, Ianke și Cadâr”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei

Teatrul Dramaturgilor Români: „Profund îndatorați”, ora 19:00, Sala Iosif Naghiu

Teatrul Masca: ”Pasagerul cladestin” , ora 19:00, Sala Mare

”Pasagerul cladestin” Teatrul Evreiesc de Stat: ,,Actul de căsătorie”, ora 19:00, Sala TES

Teatrul ”Constantin Tănase”: ”Domeniile Savoy”, ora: 19:00 Sala Savoy

Biblioteca Metropolitană București : ”Clubul de Scrabble” , ora 10:00-13:00, Filiala Liviu Rebreanu

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”: Vernisaj „Traces_01”, ora 14:00, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia

Muzeul Municipiului București:

”Atelier de filosofie pentru copii și adolescenți”, ora 10.30 (6-9 ani) și ora 12.30 (10+), Palatul Suțu

Tur ghidat special cu dr. Nicoleta Bădilă, muzeograf MMB, în expoziția "Brâncovenii: putere și moștenire",ora 11.00, Palatul Suțu

Duminică, 22 noiembrie

Teatrul de Păpuși Țăndărică: “Cei trei purceluși”, ora 10:00, 12:00, Sala Lahovari

Teatrul Ion Creangă: ”O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin”, ora 11:00, Sala Mare ”Pinocchio”, ora 18:00, Sala Mare

Opera Comica pentru Copii: ”Anotimpurile lui Vivaldi (Toamna/Iarna)”, orele: 10:00, 12:00, Salon Mozart ”Erus si Valea Iubirii”, orele: 11:00, 17:00, Sala Mare ”Bubu – Concert de Craciun”, ora: 17:30, Salon Mozart ”Tragul Poveste de Craciun”, ora 10.00 – 21.00, gradina OCC

Teatrul de Comedie: ”Desculți în parc”, ora 19:00, Sala Radu Beligan ”Hello Ceaușescu!”, ora 18:30, Sala Studio

Teatrul Dramaturgilor Români: ”Siciliana”, ora 19:00, Sala Iosif Naghiu

Teatrul Mic: ”Doamne ferește”, ora 19:00, Sala Studio ”Crimă și pedeapsă”, ora 19:00, Sala Atelier

Teatrul Metropolis: ”Prima facie”, ora 19:00, Sala Mare ”Domnul Ibrahim și florile din Coran”, ora 19:30, Sala Mică

Teatrul Excelsior: „Mickey Mouse trebuie să plece”, (spectacol itinerant), ora 12:00, Sala Ion Lucian „Emaus”, ora 19:00, Sala Ion Lucian

Teatrul Odeon: “One Man Aproape Show”, ora 19.00, Sala Majestic “Tipografic majuscul”, ora 19.30, Sala Studio

Teatrul Nottara: ”Patimile sexului frumos în Epoca de Aur”, ora 19:30, Sala George Constantin ”Comedia erorilor”, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu

Teatrul Bulandra: ”Tache, Ianke și Cadâr”, ora 14:00, Sala Liviu Ciulei ”Oedip”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu

Teatrul Evreiesc de Stat: ,,Mesia”, ora 19:00, Sala TES

Teatrul ”Constantin Tănase”: ”Lasă supărarea-n hol!”, ora: 19:00 Sala Savoy

EXPOZIȚII

Muzeul Municipiului București:

"Luchian – Tonitza – Pallady: perspective ale sensibilității", 20 noiembrie - 27 iunie,Palatul Suțu

„Brâncovenii: putere, politică și moștenire. Portrete din Colecția Muzeului Municipiului București”, 18 septembrie – 6 decembrie, Palatul Suțu

„Monede biblice – Banii în Vechiul și Noul Testament”, 28 octombrie – 29 noiembrie, Palatul Suțu

”Timpul Orașului”,expoziție permanentă, Palatul Suțu

Muzeul Vârstelor – povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute, expoziție permanentă, Casa Filipescu-Cesianu

"Radu Rodideal - Duet", 6 – 29 noiembrie, Casa Filipescu Cesianu

„În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, Corpul Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu

„Pe urmele trecutului. Colecția «Maria și dr. George Severeanu»”, expoziție permanentă, Muzeul George Severeanu

„«Vila Dr. Nicolae Minovici»: Restitutio II”, expoziție permanentă, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici

„Moșteniri interbelice”, expoziție permanentă, Muzeul Victor Babeș

„Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie”, expoziție permanentă, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu"

Muzeul Național al Literaturii Române:

Atelier de artist | Margareta Sterian , Calea Griviței 64-66

Norman Manea – 90. Între dictatură și exil”, Str. Nicolae Crețulescu 8

Expoziția „Între noi – Colonia 21” , 11-28 noiembrie, Sălile „P. Creția” și „Al. Oprea”, Calea Griviței 64-66

Expoziția Bauhaus – The Vision of Art 2026, 12-28 noiembrie, Sala „Al. Condeescu”, Calea Griviței 64-66

Expoziția „Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj”, 10 noiembrie – 4 decembrie, Str. Nicolae Crețulescu 8

Expoziția „Groapa” a artistului Paul Hitter, 2-27 noiembrie 2026, Elite Art Gallery

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”:

Expoziția „Oglinzile Realității”, 19 noiembrie – 6 decembrie, Galeria Cuhnie, Palatul Mogoșoaia

Expoziția „Traces_01”, 19 - 29 noiembrie, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia

Expoziția „Bidimensional-Tridimensional”, 11 noiembrie – 3 decembrie, Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia

Expoziția „Evocarea participanților din Primul Război Mondial", Arcul de Triumf

ARCUB: Catalonia: Locuirea în colaborare, expoziție în cadrul Festivalului UrbanEye, până pe 22 noiembrie, Sala Arcelor

Muzeul Copiilor:

„Ocolul Pământului în 50 de misiuni”, expoziție permanentă

”Magia Crăciunului, patru experiențe interactive pentru întreaga familie”, 14 noiembrie - 23 decembrie

Biblioteca Metropolitană București: „Zgomot de Alb”, 2 noiembrie – 7 decembrie, Galeria de Artă Artoteca