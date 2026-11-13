Comunicat PMB
Teatrul “Stela Popescu” vă așteaptă marți cu o premieră: spectacolul ”Little Shop of Horrors (Prăvălia groazei)” se joacă de la 19.00.
Și restul teatrelor pun în scenă piese de neratat, cum ar fi: „Tristețe și bucurie în viața girafelor” (Teatrul Excelsior), ”Criza.Kit de supraviețuire” (Teatrul Masca), ”Orlando - O cameră doar a ei” *(Teatrul Metropolis), ”Thailanda” (Teatrul Nottara), ”Oedip” (Teatrul Bulandra), ”Ferma animalelor” (Teatrul Mic), ”Regnuri” (Teatrul de Comedie) sau “Tipografic majuscul” (Teatrul Odeon).
Joi, la Arcub, Teodora Brody vă invită la o nouă ediție a seriei de concerte „Întâlniri cu Oameni-Păsări – esențe de zbor” . De data aceasta, invitatul ei este Grigore Leșe.
Vineri, la Opera Comică pentru Copii, începe Târgul ”Poveste de Crăciun”. Ateliere, spectacole, întâlniri cu Moș Crăciun, patinoar, toate îi așteaptă pe cei mici de vineri până duminică, până pe 22 decembrie
La Palatul Suțu are loc vernisajul expoziției "Luchian – Tonitza – Pallady: perspective ale sensibilității", care aduce împreună trei mari personalități ale artei românești moderne: Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza și Theodor Pallady. Accesul la vernisaj este gratuit, iar expoziția ține până în iunie 2027.
Sâmbătă, tot la Palatul Suțu, copiii de peste 6 ani și adolescenți pot participa la un atelier de filosofie dedicat lor. Iar muzeograful Nicoleta Bădilă va ține un tur ghidat în expoziția "Brâncovenii: putere și moștenire".
Luni, 16 noiembrie
- Teatrul de Comedie: ”Ultimii”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- Teatrul Dramaturgilor Români: „Sixseven”, ora 19:00, Sala Ion Băieșu
- Teatrul Metropolis: ”Club 27”, ora 19:00, Sala Mare
- ARCUB: ”Zeițe de categoria B”, Ora 19:00, Sala Lahovari
Marți, 17 noiembrie
- Teatrul Ion Creangă: ”Musicalul Eliza”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Excelsior: ,,SF (super fragil)” , ora 19.00, Sala Ion Lucian
- Teatrul “Stela Popescu”: ”Little Shop of Horrors (Prăvălia groazei)”, ora 19.00, Sala Gloria
- Teatrul Masca: ”Criza.Kit de supraviețuire”, ora 19.00, Sala Mare
- Teatrul Excelsior: „Marile speranțe”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Biblioteca Metropolitană București :
- ”Curs de Limba Franceză” , ora 15:00-16:00, Filiala Liviu Rebreanu
- ”Curs de Limba Engleză” , ora 16:00-17:30, Filiala Liviu Rebreanu
Miercuri, 18 noiembrie
- Teatrul de Comedie: ”Avarul”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- Teatrul Excelsior: „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Teatrul “Stela Popescu”: ”Little Shop of Horrors (Prăvălia groazei)”, ora 19.00, Sala Gloria
- Teatrul Masca: ”Pasagerul clandestin”, ora 19.00, Sala Mare
- Teatrul Mic:
- ”Oameni, Locuri, Lucruri”, ora 18:30, Sala Atelier
- ”Ellen Babić”, ora 19:00, Sala Studio
- Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Odeon: ”Polyxena”,ora 19.300, Sala Studio
- Teatrul Nottara: “Perspective grandioase”, ora 19:30 Sala George Constantin
- Teatrul Dramaturgilor Români: ”Alice în țara Ferentari”, ora 12:00, Sala Iosif Naghiu
Joi, 19 noiembrie
- Teatrul Ion Creangă: ”Motanul încălțat”, (grup organizat), ora 10:00, Sala Mare
- Teatrul de Comedie: ”Avarul”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Teatrul Masca: ”Baby fever”, ora 19.00, Sala Mare
- Teatrul Mic:
- ”Vinovat. Nevinovat.”, ora 19:00, Sala Atelier
- ”Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, ora 19:00, Sala Studio
- Teatrul Metropolis:
- ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 14:00, Sala Mare
- ”Thrill Me - Povestea lui Leopold și a lui Loeb”, ora 19:30, Sala Mică
- Teatrul Odeon: “O casă deschisă” ora 19.00, Sala Majestic
- Teatrul Nottara:
- ”Praf de stele”, ora 19:30, Sala George Constantin
- ”Amadeus”, ora 18:30 Sala Horia Lovinescu
- Teatrul Bulandra: ”Obiceiuri necurate”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei
- Biblioteca Metropolitană București :
- ”Curs de Limba Franceză” , ora 15:00-16:00, Filiala Liviu Rebreanu
- ”Curs de Limba Engleză” , ora 16:00-17:30, Filiala Liviu Rebreanu
- ” Opera la Bibliotecă” , ora 17:00-18:00, Sediul Central Mihail Sadoveanu
- Muzeul Național al Literaturii Române: „Reporterul de teren. De la realitatea hibridă, la jurnalismulde tastatură”, lansare carte, ora 18.00, str. Nicolae Crețulescu nr. 8
- ARCUB: ”Concert – Întâlniri cu Oameni – Păsări – esențe de zbor (Teodora Brody)”, ora 19:00, Sala mare
- Muzeul Municipiului București: Conferința de Joi la Palatul Suțu. Era transformării moderniste: de la Domnișoara Pogany la sistemul axiomatic al lui David Hilbert, cu matematicianul și scriitorul Bogdan Suceavă, ora 18.30, Palatul Suțu
Vineri, 20 noiembrie
- Teatrul Ion Creangă: ”Punguța cu doi bani”, ora 18:00, Sala Mare
- Teatrul Țăndărică: “Regele Leu”, ora 18:00, Sala Lahovari
- Teatrul Ion Creangă: ”Mica Sirenă”, ora 10:00,18:00, Sala Mare
- Circul Metropolitan: ”Apolodor – un pinguin călător”, ora 11:00 și ora 18:00, Sala de Spectacole
- Opera Comica pentru Copii:
- ”Bubu – Concert de Craciun”, ora: 17:30, Salon Mozart
- ”Erus si Valea Iubirii”, ora: 18:30, Sala Mare
- ”Tragul Poveste de Craciun”, ora 16.00 – 21.00, grădina OCC
- Teatrul de Comedie:
- ”Visul american”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- ”Forma lucrurilor”, ora 19:30, Sala Studio
- Teatrul Excelsior: „Două ore cu pauză”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Teatrul Mic:
- ”Ținutul din miezul verii”, ora 18:30, Sala Atelier
- ”Trei femei înalte”, ora 19:00, Sala Studio
- Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Odeon: “Lysistrata”, ora 19.00, Sala Majestic
- Teatrul Nottara:
- ”Thailanda”, ora 19:30 Sala George Constantin
- ”Amadeus”, ora 18:30 Sala Horia Lovinescu
- Teatrul Bulandra: ”Oedip”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu
- Muzeul Municipiului București: Vernisajul expozitiei "Luchian – Tonitza – Pallady: perspective ale sensibilității", ora 17:00, Palatul Suțu
Sâmbătă, 21 noiembrie
- Teatrul de Păpuși Țăndărică: “Omul de zăpadă care vroia să întaîlnească soarele”, ora 10:00,12:00, Sala Lahovari
- Teatrul Ion Creangă: ”Ursul păcălit de vulpe”, ora 11:00, Sala Mare
- Opera Comica pentru Copii:
- ”Anotimpurile lui Vivaldi (Toamna/Iarna)”, orele: 10:00, 12:00, Salon Mozart
- ”Erus si Valea Iubirii”, orele: 11:00, 17:00, Sala Mare
- ”Bubu – Concert de Craciun”, ora: 17:30, Sala Mozart
- Târgul Poveste de Crăciun, ora 10.00 – 21.00, gradina OCC
- Teatrul de Comedie:
- ”Regnuri”, ora 19:00, Sala Nouă
- ”Trei surori”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- Teatrul Excelsior: „Orașul nostru”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Teatrul Mic:
- ”Ferma animalelor”, ora 19:00, Sala Atelier
- ”Ex”, ora 19:00, Sala Studio
- Teatrul Metropolis: ”Orlando - O cameră doar a ei”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Odeon:
- “Svejk”, ora 19.00, Sala Majestic
- “Republica Melania”, ora 19.30, Sala Studio
- Teatrul Odeon: “Tertium ̶n̶o̶n̶ Datur”, ora 19.00, sala Majestic
- Teatrul Nottara:
- ”Agnes, aleasa lui Dumnezeu”, ora 19:30 Sala George Constantin
- ”Amadeus”, ora 18:30 Sala Horia Lovinescu
- Teatrul Bulandra: ”Tache, Ianke și Cadâr”, ora 19:00, Sala Liviu Ciulei
- Teatrul Dramaturgilor Români: „Profund îndatorați”, ora 19:00, Sala Iosif Naghiu
- Teatrul Masca: ”Pasagerul cladestin”, ora 19:00, Sala Mare
- Teatrul Evreiesc de Stat: ,,Actul de căsătorie”, ora 19:00, Sala TES
- Teatrul ”Constantin Tănase”: ”Domeniile Savoy”, ora: 19:00 Sala Savoy
- Biblioteca Metropolitană București : ”Clubul de Scrabble” , ora 10:00-13:00, Filiala Liviu Rebreanu
- Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”: Vernisaj „Traces_01”, ora 14:00, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia
- Muzeul Municipiului București:
- ”Atelier de filosofie pentru copii și adolescenți”, ora 10.30 (6-9 ani) și ora 12.30 (10+), Palatul Suțu
- Tur ghidat special cu dr. Nicoleta Bădilă, muzeograf MMB, în expoziția "Brâncovenii: putere și moștenire",ora 11.00, Palatul Suțu
Duminică, 22 noiembrie
- Teatrul de Păpuși Țăndărică: “Cei trei purceluși”, ora 10:00, 12:00, Sala Lahovari
- Teatrul Ion Creangă:
- ”O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin”, ora 11:00, Sala Mare
- ”Pinocchio”, ora 18:00, Sala Mare
- Opera Comica pentru Copii:
- ”Anotimpurile lui Vivaldi (Toamna/Iarna)”, orele: 10:00, 12:00, Salon Mozart
- ”Erus si Valea Iubirii”, orele: 11:00, 17:00, Sala Mare
- ”Bubu – Concert de Craciun”, ora: 17:30, Salon Mozart
- ”Tragul Poveste de Craciun”, ora 10.00 – 21.00, gradina OCC
- Teatrul de Comedie:
- ”Desculți în parc”, ora 19:00, Sala Radu Beligan
- ”Hello Ceaușescu!”, ora 18:30, Sala Studio
- Teatrul Dramaturgilor Români: ”Siciliana”, ora 19:00, Sala Iosif Naghiu
- Teatrul Mic:
- ”Doamne ferește”, ora 19:00, Sala Studio
- ”Crimă și pedeapsă”, ora 19:00, Sala Atelier
- Teatrul Metropolis:
- ”Prima facie”, ora 19:00, Sala Mare
- ”Domnul Ibrahim și florile din Coran”, ora 19:30, Sala Mică
- Teatrul Excelsior:
- „Mickey Mouse trebuie să plece”, (spectacol itinerant), ora 12:00, Sala Ion Lucian
- „Emaus”, ora 19:00, Sala Ion Lucian
- Teatrul Odeon:
- “One Man Aproape Show”, ora 19.00, Sala Majestic
- “Tipografic majuscul”, ora 19.30, Sala Studio
- Teatrul Nottara:
- ”Patimile sexului frumos în Epoca de Aur”, ora 19:30, Sala George Constantin
- ”Comedia erorilor”, ora 19:00, Sala Horia Lovinescu
- Teatrul Bulandra:
- ”Tache, Ianke și Cadâr”, ora 14:00, Sala Liviu Ciulei
- ”Oedip”, ora 19:00, Sala Toma Caragiu
- Teatrul Evreiesc de Stat: ,,Mesia”, ora 19:00, Sala TES
- Teatrul ”Constantin Tănase”: ”Lasă supărarea-n hol!”, ora: 19:00 Sala Savoy
EXPOZIȚII
Muzeul Municipiului București:
- "Luchian – Tonitza – Pallady: perspective ale sensibilității", 20 noiembrie - 27 iunie,Palatul Suțu
- „Brâncovenii: putere, politică și moștenire. Portrete din Colecția Muzeului Municipiului București”, 18 septembrie – 6 decembrie, Palatul Suțu
- „Monede biblice – Banii în Vechiul și Noul Testament”, 28 octombrie – 29 noiembrie, Palatul Suțu
- ”Timpul Orașului”,expoziție permanentă, Palatul Suțu
- Muzeul Vârstelor – povestea fiecăruia dintre noi, de la copilărie la senectute, expoziție permanentă, Casa Filipescu-Cesianu
- "Radu Rodideal - Duet", 6 – 29 noiembrie, Casa Filipescu Cesianu
- „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”, Corpul Lapidarium, Casa Filipescu-Cesianu
- „Pe urmele trecutului. Colecția «Maria și dr. George Severeanu»”, expoziție permanentă, Muzeul George Severeanu
- „«Vila Dr. Nicolae Minovici»: Restitutio II”, expoziție permanentă, Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici
- „Moșteniri interbelice”, expoziție permanentă, Muzeul Victor Babeș
- „Descoperim împreună Universul: Expoziție de Astronomie”, expoziție permanentă, Observatorul Astronomic “Amiral Vasile Urseanu"
Muzeul Național al Literaturii Române:
- Atelier de artist | Margareta Sterian , Calea Griviței 64-66
- Norman Manea – 90. Între dictatură și exil”, Str. Nicolae Crețulescu 8
- Expoziția „Între noi – Colonia 21” , 11-28 noiembrie, Sălile „P. Creția” și „Al. Oprea”, Calea Griviței 64-66
- Expoziția Bauhaus – The Vision of Art 2026, 12-28 noiembrie, Sala „Al. Condeescu”, Calea Griviței 64-66
- Expoziția „Epifaniile lui Vasile Andru – pași într-un pelerinaj”, 10 noiembrie – 4 decembrie, Str. Nicolae Crețulescu 8
- Expoziția „Groapa” a artistului Paul Hitter, 2-27 noiembrie 2026, Elite Art Gallery
Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești”:
- Expoziția „Oglinzile Realității”, 19 noiembrie – 6 decembrie, Galeria Cuhnie, Palatul Mogoșoaia
- Expoziția „Traces_01”, 19 - 29 noiembrie, Galeria Parter Palat, Palatul Mogoșoaia
- Expoziția „Bidimensional-Tridimensional”, 11 noiembrie – 3 decembrie, Galeria Ghețărie, Palatul Mogoșoaia
- Expoziția „Evocarea participanților din Primul Război Mondial", Arcul de Triumf
ARCUB: Catalonia: Locuirea în colaborare, expoziție în cadrul Festivalului UrbanEye, până pe 22 noiembrie, Sala Arcelor
Muzeul Copiilor:
- „Ocolul Pământului în 50 de misiuni”, expoziție permanentă
- ”Magia Crăciunului, patru experiențe interactive pentru întreaga familie”, 14 noiembrie - 23 decembrie
Biblioteca Metropolitană București: „Zgomot de Alb”, 2 noiembrie – 7 decembrie, Galeria de Artă Artoteca
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Comunicat PMB
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