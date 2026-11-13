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Pana Microsoft și consecințele reale ale problemelor cu Outlook, Teams și nu numai. Ce s-a întâmplat în România

a Scris de alexandru puiu
Pana Microsoft și consecințele reale ale problemelor cu Outlook, Teams și nu numai. Ce s-a întâmplat în România
Aosom
Pana Microsoft a afectat și România. Sute de sesizări pentru Outlook, Teams și Microsoft 365 și exemple confirmate de probleme la companii.

Sursa: Playtech

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