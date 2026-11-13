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Politică

Arhitectul reformei administrative explică ce beneficii vor avea localitățile care aleg să se comaseze: Mii de primari vor dispărea

l Scris de lucian negrea, reporter
Arhitectul reformei administrative explică ce beneficii vor avea localitățile care aleg să se comaseze: Mii de primari vor dispărea
Aosom
Dragoș Benea a prezentat vineri cinci categorii de beneficii pe care reorganizarea administrativă le-ar putea aduce locuitorilor comunelor

Sursa: Stiri Pe Surse

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