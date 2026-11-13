Lista Electronicelor Resigilate de la Numai 3 LEI la MEDIA Galaxy cu Televizoare, Telefoane, Electrocasnice Reduse în Timpul BLACK FRIDAY 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor MEDIA Galaxy are în oferta de produse resigilate o selecție extinsă de electronice și electrocasnice, iar unele dintre reducerile disponibile ajung până la aproximativ 40% față de prețurile produselor noi. Printre mărcile prezente se numără Apple, Samsung, Razer, Dell, Huawei, LG, Sony, Whirlpool, Bosch, Philips, Hisense, Gorenje și DeLonghi, acoperind categorii foarte diferite. Oferta MEDIA […] The post Lista Electronicelor Resigilate de la Numai 3 LEI la MEDIA Galaxy cu Televizoare, Telefoane, Electrocasnice Reduse în Timpul BLACK FRIDAY 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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