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Politică

Beneficiile reorganizării administrativ-teritoriale a României / Dragoș Benea: Am pus cetățeanul în centrul reformei

r Scris de roxana popa, redactor
Beneficiile reorganizării administrativ-teritoriale a României / Dragoș Benea: Am pus cetățeanul în centrul reformei
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Vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativ-teritorială, susține că principalul obiectiv al reorganizării României trebuie să fie reducerea cheltuielilor suportate de contribuabili și îmbunătățirea serviciilor publice

Sursa: Stiri Pe Surse

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