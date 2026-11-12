Comunicate de presă
12 noiembrie 2026
BULETIN INFORMATIV
12 noiembrie 2026
324 de situații de urgență gestionate de pompierii din București și Ilfov
Activitatea operativă și preventivă din perioada 11-12 noiembrie 2026
ACTIVITATEA OPERATIVĂ
În perioada 11-12 noiembrie 2026, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov au gestionat 324 de situații de urgență în municipiul București și județul Ilfov.
Cele mai multe solicitări, respectiv 269, au vizat acordarea primului ajutor calificat. Totodată, echipajele au intervenit pentru stingerea a șapte incendii, au desfășurat 12 misiuni de salvare și alte 36 de intervenții în sprijinul comunității.
INTERVENȚII RELEVANTE
Incendiu la o clădire în construcție din Jilava
Ieri, 11 noiembrie, un incendiu a izbucnit la o clădire în construcție situată pe Șoseaua Giurgiului din localitatea Jilava, județul Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu degajări de fum pe aproximativ 20 mp la panouri tip sandwich. Incendiul a fost localizat rapid, în limitele găsite, fără a se extinde la restul imobilului.
În urma evenimentului nu au rezultat victime.
ACTIVITATEA DE PREVENIRE
În paralel cu misiunile operative, specialiștii Inspecției de Prevenire și personalul operativ au desfășurat activități destinate reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență.
În perioada de referință au fost efectuate 15 controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 54 de sancțiuni, în cuantum de 95.500 de lei.
RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR
În contextul incendiilor produse la locuințe și anexe gospodărești, reamintim importanța verificării instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire, a evitării improvizațiilor și a depozitării materialelor combustibile în condiții de siguranță.
În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați imediat clădirea, nu reveniți pentru recuperarea bunurilor și apelați numărul unic de urgență 112 dintr-un loc sigur.
Informații suplimentare privind prevenirea și comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma www.fiipregatit.ro.
BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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