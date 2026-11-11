Comunicate de presă
11 noiembrie 2026
Activitatea operativă și preventivă din perioada 10-11 noiembrie 2026
BULETIN INFORMATIV
11 noiembrie 2026
340 de situații de urgență gestionate de pompierii din București și Ilfov
Activitatea operativă și preventivă din perioada 10-11 noiembrie 2026
ACTIVITATEA OPERATIVĂ
În perioada 10-11 noiembrie 2026, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov au gestionat 340 de situații de urgență în municipiul București și județul Ilfov.
Cele mai multe solicitări, respectiv 256, au vizat acordarea primului ajutor calificat. Totodată, echipajele au intervenit pentru stingerea a 11 incendii, au desfășurat 21 de misiuni de salvare și alte 52 de intervenții în sprijinul comunității.
INTERVENȚII RELEVANTE
Incendiu la acoperișul unei locuințe din Moara Vlăsiei
Ieri, 10 noiembrie, un incendiu a izbucnit la acoperișul unei locuințe situată pe strada Libertății din localitatea Moara Vlăsiei, județul Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu degajări de fum în zona apropiată coșului pentru evacuarea fumului. Incendiul a fost localizat rapid, în limitele găsite, fără a se extinde la restul imobilului.
În urma evenimentului nu au rezultat victime.
Incendiu la două case și o anexă
Tot ieri, 10 noiembrie, un incendiu a izbucnit la două case și o anexă, situate pe strada Petalelor din sectorul 5 al Capitalei. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă pe aproximativ 250 mp și cu degajări foarte mari de fum.
În urma evenimentului nu au rezultat victime.
ACTIVITATEA DE PREVENIRE
În paralel cu misiunile operative, specialiștii Inspecției de Prevenire și personalul operativ au desfășurat activități destinate reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență.
În perioada de referință au fost efectuate nouă controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 32 de sancțiuni, în cuantum de 63.000 de lei.
RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR
În contextul incendiilor produse la locuințe și anexe gospodărești, reamintim importanța verificării instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire, a evitării improvizațiilor și a depozitării materialelor combustibile în condiții de siguranță.
În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați imediat clădirea, nu reveniți pentru recuperarea bunurilor și apelați numărul unic de urgență 112 dintr-un loc sigur.
Informații suplimentare privind prevenirea și comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma www.fiipregatit.ro.
BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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