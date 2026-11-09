Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.2026

Primăria Bistrița-Anunțuri-Direcţia de Infrastructură și Servicii - intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 - 13.11.2026Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.202609/11/2026

Întreţinere străzi, mobilier urban

Lucrări de reparații la imobile: P-ța Gării – reparații interioare. L. Caragiale nr. 22 – reparații interioare

Lucrări de întreținere: indicatoare rutiere, coșuri de gunoi, bănci, balustrade metalice pentru împiedicarea accesului auto, spații de joacă, separatori de sens, stâlpi din fontă, beton, plastic.

Lucrări de reparații după intervenții la rețelele de apă, canal, electricitate.

Serviciul infrastructură verde

Baza de producție: butași arbuști.

Mobilizat sol și tăiat trandafiri: B- dul Independenței

Lucrări de eliminat crengi uscate la arbori.

Eliminat arbori degradați uscați.

Plantat arbori

Salubrizat zonele verzi ale municipiului Bistrița și locurile de joacă.

Încărcat resturi vegetale, crengi.

Eliminat gard viu: B-dul Decebal.

Întreținere instalații

Monitorizare, întreținere și exploatare cazane de apă caldă și centrale termice murale.

Monitorizare nivel de ape uzate la gospodăria de păcură.

Verificare funcționare semafoare.

Mentenanță instalații skimmere și pompe luciu de apă: Parcul Regele Mihai I.

Verificat instalații apă-canal: Parcul Regele Mihai I, Parcul Viișoara, Pădurea Schullerwald, Parcul dendrologic Unirea, scuar Subcetate, scuar Ghinda.

Golit instalații sanitare și pregătit pentru iarnă, toaletele publice din ștrand și parcuri.

Citit contoare apă cu reprezentant Aquabis, sisteme de irigații, fântâni arteziene și cișmele stradale.

Modificat program încălzire la școli, grădinițe, creșe și instituții.

Verificări tehnice periodice ( VTP), cazane de apă caldă și centrale termice murale: Piața din jos Aleea Sălciilor, Liceul Tehnologic Grigore Moisil corp B – 3 cazane.

Serviciul deratizare, dezinsecție, dezinfecție

Dezinsecție interioară

Luni

Centrul de noapte cazare persoane fără adăpost

Școala de arte și meserii Corneliu Baba

Marți

Grădinița nr.2

Grădinița nr.10

Grădinița nr.17

Miercuri

Grădinița Unirea

Liceul Tehnologic de Servicii

Joi

Grădinița nr.1

Liceul Forestier

Vineri

Grădinița nr.5

Grădinița nr.4

Parcări de reședință pentru care expiră perioada de utilizare – Zona E

La data de 30.11.2026 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru Zona E, delimitată de străzile: B-dul Independenței:(Bl.71;73;77;81), Vișinului, Axente Sever:(Bl.1;2;16), Castanului, Clopoțeilor, Garoafei, Mărășești, Mărăști,…

02/11/2026Parcări de reședință pentru care expiră perioada de utilizare – Zona F

La data de 30.11.2026 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru Zona F, delimitată de străzile: B-dul Independenței:(Bl.1;2;3;4), Aleea Privighetorilor, Intrarea Cireșului, Intrarea Violetelor, Petru Maior,…

02/11/2026Alba Iulia, Bistrița și Brașov intră în competiția globală WWF „We Love Cities”

Alba Iulia, Bistrița și Brașov se alătură campaniei globale #WeLoveCities, inițiativaWWF care încurajează cetățenii să se implice în transformarea orașelor lor în locurimai verzi, mai sănătoase și reziliente la schimbările…

02/11/2026Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 02.11.2026 – 06.11.2026

Întreţinere străzi, mobilier urban Infrastructură verde Întreținere instalații Deratizare, dezinsecție,dezinfecție Dezinsecție / deratizare interioară Asociații de proprietari Luni Marți Miercuri Joi Vineri

02/11/2026Şedinţa de atribuire / licitaţie locuri de parcare

Şedinţa de atribuire / licitaţie locuri de parcare, Zona G , delimitată de străzile: 1 Decembrie ( bl.2, 10, 12, 14 și 18), Aleea Pârâiașului, Aleea Basmului, Aleea Greuceanu, G-ral…

29/10/2026Oscar, Șarpele Hoinar – la finalul ediției 2026

Campania „ Oscar, Șarpele Hoinar”, lansată în cadrul ”Săptămânii europene a mobilității” din 16-22 septembrie, s-a desfășurat în municipiul Bistrița cu participarea unui număr de 310 elevi din clasele primare.…

29/10/2026