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Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.2026

A Scris de Administrator
Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.2026
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Primăria Bistrița-Anunțuri-Direcţia de Infrastructură și Servicii - intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 - 13.11.2026Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.202609/11/2026

Întreţinere  străzi, mobilier  urban

  • Lucrări de reparații la imobile:
    • P-ța Gării – reparații  interioare.
    • L. Caragiale nr. 22 – reparații interioare
  • Lucrări de întreținere: indicatoare rutiere, coșuri de gunoi, bănci, balustrade metalice pentru împiedicarea accesului auto, spații de joacă, separatori de sens, stâlpi din fontă, beton, plastic.
  • Lucrări de reparații după intervenții la rețelele de apă, canal, electricitate.

Serviciul infrastructură verde

  • Baza de producție: butași arbuști.
  • Mobilizat sol și tăiat trandafiri: B- dul Independenței
  • Lucrări de eliminat crengi uscate la arbori.
  • Eliminat arbori degradați uscați.
  • Plantat arbori
  • Salubrizat zonele verzi ale municipiului Bistrița și  locurile de joacă.
  • Încărcat resturi vegetale, crengi.
  • Eliminat gard viu:  B-dul Decebal.

Întreținere instalații

  • Monitorizare, întreținere și exploatare cazane de apă caldă și centrale termice murale.
  • Monitorizare nivel de ape uzate la gospodăria de păcură.
  • Verificare funcționare semafoare.
  • Mentenanță instalații skimmere și pompe luciu de apă: Parcul Regele Mihai I.
  • Verificat instalații apă-canal: Parcul Regele Mihai I, Parcul Viișoara, Pădurea Schullerwald, Parcul dendrologic Unirea, scuar Subcetate, scuar Ghinda.
  • Golit instalații sanitare și pregătit pentru iarnă, toaletele publice din ștrand și parcuri.
  • Citit contoare apă cu reprezentant Aquabis, sisteme de irigații, fântâni arteziene și cișmele stradale.
  • Modificat program încălzire la școli, grădinițe, creșe și instituții.      
  • Verificări tehnice periodice ( VTP), cazane de apă caldă și centrale termice murale: Piața din jos Aleea Sălciilor, Liceul Tehnologic Grigore Moisil corp B – 3 cazane.

Serviciul deratizare, dezinsecție, dezinfecție

Dezinsecție interioară         

Luni

  • Centrul de noapte cazare persoane fără adăpost
  • Școala de arte și meserii Corneliu Baba

Marți

  • Grădinița nr.2
  • Grădinița nr.10
  • Grădinița nr.17

Miercuri

  • Grădinița Unirea
  • Liceul Tehnologic de Servicii

Joi

  • Grădinița nr.1
  • Liceul Forestier

Vineri

  • Grădinița nr.5
  • Grădinița nr.4
Parcări de reședință pentru care expiră perioada de utilizare – Zona E

La data de 30.11.2026 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru Zona E, delimitată de străzile: B-dul Independenței:(Bl.71;73;77;81), Vișinului, Axente Sever:(Bl.1;2;16), Castanului, Clopoțeilor, Garoafei, Mărășești, Mărăști,…

02/11/2026Parcări de reședință pentru care expiră perioada de utilizare – Zona F

La data de 30.11.2026 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru Zona F, delimitată de străzile: B-dul Independenței:(Bl.1;2;3;4), Aleea Privighetorilor, Intrarea Cireșului, Intrarea Violetelor, Petru Maior,…

02/11/2026Alba Iulia, Bistrița și Brașov intră în competiția globală WWF „We Love Cities”

Alba Iulia, Bistrița și Brașov se alătură campaniei globale #WeLoveCities, inițiativaWWF care încurajează cetățenii să se implice în transformarea orașelor lor în locurimai verzi, mai sănătoase și reziliente la schimbările…

02/11/2026Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 02.11.2026 – 06.11.2026

Întreţinere  străzi, mobilier  urban Infrastructură verde Întreținere instalații Deratizare, dezinsecție,dezinfecție              Dezinsecție / deratizare interioară              Asociații de proprietari       Luni   Marți Miercuri Joi Vineri

02/11/2026Şedinţa de atribuire / licitaţie locuri de parcare

Şedinţa de atribuire / licitaţie locuri de parcare, Zona G , delimitată de străzile: 1 Decembrie ( bl.2, 10, 12, 14 și 18), Aleea Pârâiașului, Aleea Basmului, Aleea Greuceanu, G-ral…

29/10/2026Oscar, Șarpele Hoinar – la finalul ediției 2026   

Campania „ Oscar, Șarpele Hoinar”, lansată în cadrul ”Săptămânii europene a mobilității” din 16-22 septembrie, s-a desfășurat în municipiul Bistrița cu participarea unui număr de 310 elevi din clasele primare.…

29/10/2026

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