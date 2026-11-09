Direcţia de Infrastructură și Servicii – intervenții programate în săptămâna 09.11.2026 – 13.11.2026
Întreţinere străzi, mobilier urban
- Lucrări de reparații la imobile:
- P-ța Gării – reparații interioare.
- L. Caragiale nr. 22 – reparații interioare
- Lucrări de întreținere: indicatoare rutiere, coșuri de gunoi, bănci, balustrade metalice pentru împiedicarea accesului auto, spații de joacă, separatori de sens, stâlpi din fontă, beton, plastic.
- Lucrări de reparații după intervenții la rețelele de apă, canal, electricitate.
Serviciul infrastructură verde
- Baza de producție: butași arbuști.
- Mobilizat sol și tăiat trandafiri: B- dul Independenței
- Lucrări de eliminat crengi uscate la arbori.
- Eliminat arbori degradați uscați.
- Plantat arbori
- Salubrizat zonele verzi ale municipiului Bistrița și locurile de joacă.
- Încărcat resturi vegetale, crengi.
- Eliminat gard viu: B-dul Decebal.
Întreținere instalații
- Monitorizare, întreținere și exploatare cazane de apă caldă și centrale termice murale.
- Monitorizare nivel de ape uzate la gospodăria de păcură.
- Verificare funcționare semafoare.
- Mentenanță instalații skimmere și pompe luciu de apă: Parcul Regele Mihai I.
- Verificat instalații apă-canal: Parcul Regele Mihai I, Parcul Viișoara, Pădurea Schullerwald, Parcul dendrologic Unirea, scuar Subcetate, scuar Ghinda.
- Golit instalații sanitare și pregătit pentru iarnă, toaletele publice din ștrand și parcuri.
- Citit contoare apă cu reprezentant Aquabis, sisteme de irigații, fântâni arteziene și cișmele stradale.
- Modificat program încălzire la școli, grădinițe, creșe și instituții.
- Verificări tehnice periodice ( VTP), cazane de apă caldă și centrale termice murale: Piața din jos Aleea Sălciilor, Liceul Tehnologic Grigore Moisil corp B – 3 cazane.
Serviciul deratizare, dezinsecție, dezinfecție
Dezinsecție interioară
Luni
- Centrul de noapte cazare persoane fără adăpost
- Școala de arte și meserii Corneliu Baba
Marți
- Grădinița nr.2
- Grădinița nr.10
- Grădinița nr.17
Miercuri
- Grădinița Unirea
- Liceul Tehnologic de Servicii
Joi
- Grădinița nr.1
- Liceul Forestier
Vineri
- Grădinița nr.5
- Grădinița nr.4
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