Comunicate de presă

Activitatea operativă și preventivă din perioada 12-13 noiembrie 2026

13 noiembrie 2026

BULETIN INFORMATIV

13 noiembrie 2026

344 de situații de urgență gestionate de pompierii din București și Ilfov

Activitatea operativă și preventivă din perioada 12-13 noiembrie 2026

ACTIVITATEA OPERATIVĂ

În perioada 12-13 noiembrie 2026, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov au gestionat 344 de situații de urgență în municipiul București și județul Ilfov.

Cele mai multe solicitări, respectiv 295, au vizat acordarea primului ajutor calificat. Totodată, echipajele au intervenit pentru stingerea a șapte incendii, au desfășurat 14 misiuni de salvare și alte 28 de intervenții în sprijinul comunității.

INTERVENȚII RELEVANTE

Incendiu la o casă din Bragadiru

Ieri, 12 noiembrie, un incendiu a izbucnit la o casă situată pe strada Clinceni din localitatea Bragadiru, județul Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu degajări de fum la acoperișul unei case, pe aproximativ 40 mp. Incendiul a fost localizat rapid, în limitele găsite, fără a se extinde la restul imobilului. În urma evenimentului nu au rezultat victime.

ACTIVITATEA DE PREVENIRE

În paralel cu misiunile operative, specialiștii Inspecției de Prevenire și personalul operativ au desfășurat activități destinate reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență.

În perioada de referință au fost efectuate 17 controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 44 de sancțiuni, în cuantum de 36.500 de lei, respectiv o acțiune de informare preventivă.

RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR

În contextul incendiilor produse la locuințe și anexe gospodărești, reamintim importanța verificării instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire, a evitării improvizațiilor și a depozitării materialelor combustibile în condiții de siguranță.

În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați imediat clădirea, nu reveniți pentru recuperarea bunurilor și apelați numărul unic de urgență 112 dintr-un loc sigur.

Informații suplimentare privind prevenirea și comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma www.fiipregatit.ro.

BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE