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Ce marcă de mașini a depășit Dacia în octombrie, la producția din România. Recul semnificativ pentru fabrica de la Mioveni

c Scris de claudia alionescu
Ce marcă de mașini a depășit Dacia în octombrie, la producția din România. Recul semnificativ pentru fabrica de la Mioveni
Aosom
Producţia de automobile din România, în primele zece luni din 2026, a fost de 398.061 unităţi, în scădere cu 12,3% faţă de perioada similară din 2025, anunţă Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Sursa: Stirile Pro.tv

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