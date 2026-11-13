Comunicat PMB

13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sporuri și indemnizații, furturi

Pierderi de 767 de milioane de lei în zece luni, furturi de combustibil, concedii medicale luate abuziv, o organigramă supradimensionată, în care jumătate dintre angajați sunt rude între ele, 36 de tipuri de sporuri și salarii brute care ajung până la 31.000 de lei. Sunt câteva dintre cifrele dezastrului de la STB, prezentate azi de administratorul judiciar desemnat de instanță, Remus Borza. Acesta a venit cu o primă serie de măsuri menite să salveze de la faliment compania aflată acum în insolvență. Primarul general dă asigurări că populația nu va fi afectată.

Primarul general Ciprian Ciucu: „NU se scumpesc biletele la STB, NU se elimină gratuitățile pentru nicio categorie de persoane”

„Situația financiară a STB, acumulată în ani de zile, e foarte proastă. Prin toate aceste măsuri pe care le luăm, inclusiv intrarea în insolvență, încercăm ca în următorii ani să scăpăm societatea de faliment.

Vreau să-i asigur pe bucureșteni că transportul public NU va fi afectat, ba chiar se poate îmbunătăți, datorită eficientizării. NU se scumpesc biletele la STB, NU se elimină gratuitățile pentru nicio categorie de persoane. Scopul insolvenței e să salvăm locurile de muncă ale oamenilor, cu prioritate pe ale șoferilor și vatmanilor”, a declarat, la începutul conferinței, primarul general Ciprian Ciucu.

Edilul Capitalei a reamintit că încă de la începutul anului a cerut conducerii STB ca, împreună cu sindicatele, să vină cu un plan de eficientizare. Acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, a cerut insolvența companiei, care a fost votată de Consiliul General.

Cifrele dezastrului la STB

Remus Bogza, liderul consorțiului care gestionează această insolvență, a făcut o radiografie financiară a STB care arată dimensiunea problemelor.

767 milioane de lei – pierderile înregistrate în perioada analizată.

67 milioane de lei – trezoreria netă negativă.

1,2 miliarde lei sunt veniturile la 10 luni.

din aceste venituri, 81%, adică 1,01 miliarde de lei (la 10 luni) sunt cheltuielile salariale.

Sunt 10.137 de posturi la STB. Din acestea, 4.876 de angajați au legături de rudenie, din care 1.428 sunt soț-soție. Peste 30 de familii au mai mult de 10 membri angajați în companie.

36 de sporuri, prime și indemnizații.

Salarii brute de până la 31.000 de lei. În medie, salariul mediu brut lunar este de 10.700 de lei.

Zeci de meserii redundante: curieri, statisticieni, legători manual, operatori de introducere și validare date.

176.773 de zile de concediu medical și 321.706 de zile de concediu de odihnă au fost luate în 2025. În medie, înseamnă 60 de zile de concediu medical / șofer / an. Jumătate din episoadele de boală încep lunea.

STB a declarat 9 din 10 boli profesionale din București. În perioada 2023-2025, în București au fost declarate 1.827 de boli profesionale. Din acestea, 1.654 de boli profesionale au fost la STB.

3 miliarde de lei – creanțele solicitate de creditori, dintre care aproximativ 1,63 miliarde au fost recunoscute în tabelul preliminar.

288 milioane de lei pe an – costul estimat al gratuităților acordate pentru transportul public.

Analiza a mai scos la iveală achiziții de peste un miliard de lei într-un an și numeroase activități externalizate, deși STB are propriile ateliere și personal specializat.

„Deși STB are aproximativ 1.500 de angajați în zona reparațiilor, circa 70% dintre lucrări sunt externalizate către 21 de firme private. Și avem trei-patru tamponări în fiecare zi în incinta autobazelor, la manevrele de plecare de pe loc sau parcare, ca să dăm de lucru și la firmele cu parbrize. La noi se sparg trei, patru parbrize în fiecare zi, ca să le ducem la privat, să schimbe parbrizele. Ba chiar am constatat cu stupoare că noi nici nu suntem autorizați RAR. Adică suntem societatea care administrează cel mai mare parc de vehicule din București, dar noi nu avem autorizație RAR să reparăm motoare, cutii de viteze”, a spus administratorul judiciar.

Au fost identificate și diferențe importante între evidențele manuale și datele înregistrate de sistemele de bord ale vehiculelor, inclusiv în privința kilometrilor parcurși și a consumului de combustibil. Administratorul judiciar a estimat că diferențele de consum ar putea reprezenta un prejudiciu de aproximativ 6 milioane de euro, situație care urmează să fie verificată.

CE SE SCHIMBĂ – Primele măsuri de eficientizare

Restructurarea a început deja. Printre măsurile prezentate de administratorul judiciar se numără:

1. Digitalizarea și controlul consumurilor

STB introduce foaia de parcurs electronică, pentru ca numărul de kilometri parcurși și consumul de combustibil să poată fi urmărite prin datele transmise de vehicule, nu doar prin documente completate manual. Se urmărește astfel eliminarea diferențelor din evidențe și reducerea pierderilor.

2. Mai multe posibilități de cumpărare a biletelor

STB extinde rețeaua de vânzare prin parteneriate cu Meridian Taxi și Selpay. De asemenea, cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking București ar urma să permită și cumpărarea titlurilor de călătorie, începând cu 1 decembrie.

3. Reducerea cheltuielilor cu personalul

919 posturi vacante au fost desființate;

pentru 796 de posturi ocupate au fost emise preavize;

au fost eliminate 44 de funcții de conducere din cele 163 existente;

organigrama urmează să fie redusă cu circa 1.700 de posturi, iar obiectivul pe termen mediu este o companie cu aproximativ 7.000 de angajați.

Vor fi desființate și posturi de șoferi: 120 de șoferi de autobuze și troleibuze din totalul de 3.508 și 50 de posturi de vatman din 850. Sunt, însă, vizați cei care au abateri disciplinare, depistați sub influența alcoolului, cercetați pentru furt de combustibil sau certați cu legea. „Niciun angajator nu-și permite să dea afară un om bun”, dă asigurări administratorul judiciar.

4. Renegocierea contractului colectiv de muncă

Numărul tipurilor de sporuri a fost redus de la 36 la 32. Au fost eliminate beneficii considerate nejustificate economic, iar salariile compensatorii prevăzute în caz de plecare au fost reduse de la 16–20 de salarii la 2–4, în funcție de vechime.

5. Folosirea mai eficientă a atelierelor proprii

Se urmărește creșterea capacității de reparații interne și reducerea dependenței de firmele private.

În concluzie, măsurile de reorganizare vizează structurile supradimensionate, cheltuielile nejustificate, contractele ineficiente și activitățile care produc pierderi. Propunerile privind reorganizarea transportului de noapte sunt încă în analiză și nu reprezintă decizii adoptate. Obiectivul este clar: salvăm STB de la faliment, păstrăm transportul public funcțional și folosim responsabil banii bucureștenilor.

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