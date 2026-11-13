Wallachia eHub, Dual Use Cluster România și Danube Engineering Hub susține companiile românești care dezvoltă tehnologii strategice aspirante pentru platforma europeană STEP pentru scalare și acces pe piețele civile și de apărare Ecosistemul regional de inovare și industrializare, reprezentat de Wallachia eHub (WEH), Dual Use Cluster România și Danube Engineering Hub (DEH), alături de partenerii […] The post Tehnologiile cu dublă utilizare (dual-use) cyber și Inteligența Artificială: De la dezbaterile strategice la integrarea într-o baza națională industrială first appeared on Suceava News Online.

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