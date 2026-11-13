Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi! BAT România: buletinul cerut la achiziția de produse cu nicotină înseamnă reguli care funcționează

Solicitarea actului de identitate pentru verificarea vârstei legale minime la achiziția produselor cu nicotină arată că legislația privind prevenirea accesului minorilor la aceste categorii de produse este respectată și funcționează. Pornind de la această idee, BAT România lansează ediția din acest an a campaniei sale anuale de prevenire a accesului minorilor la produsele cu nicotină, construită în jurul unui principiu clar: responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi, prin aplicarea corectă și consecventă a legii.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗