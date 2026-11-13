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Politică

Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Ce a discutat Nicușor Dan cu Edi Rama

n Scris de narcis ghiurca
Casa Iorga din Albania ar putea reveni în proprietatea României. Ce a discutat Nicușor Dan cu Edi Rama
Aosom
În discuțiile cu oficialul albanez, șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Albaniei la Uniunea Europeană.

Sursa: Adevarul

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