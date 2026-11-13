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Politică

Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, la cererea Budapestei

d Scris de diana nunuț
Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, la cererea Budapestei
Aosom
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, în marja Consiliului European care are loc vineri în Irlanda. Potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu, întâlnirea a avut loc la cererea Budapestei și a durat de două ori mai mult decât era planificat.

Sursa: Mediafax Ro

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