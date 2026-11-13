Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul ungar Peter Magyar la Dublin, la cererea Budapestei

Franța se pregătește din nou pentru proteste masive. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați de teama violențelor 13 Nov 2026

Mult trâmbițata comasare a lui Ilie Bolojan a fost doar pe hârtie. Numai în stațiunea Mamaia, cel puțin două companii se calcă pe picioare 13 Nov 2026

Marian Neacşu cere structurilor MAI să intensifice măsurile de ordine şi siguranţă publică înaintea protestului din 14 noiembrie 13 Nov 2026

Cine are dreptul să meargă în fața cozii. Persoanele care au prioritate prin lege 13 Nov 2026

Putin pune condiții brutale pentru a opri războiul din Ucraina: Moldova să se transforme în republică federală și Finlanda să iasă din NATO 13 Nov 2026