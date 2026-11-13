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Politică

Schimb acid de replici la Dublin. Nicușor Dan, întrebat despre trecutul lui Lucian Pahonțu la Revoluție

f Scris de florin toader
Schimb acid de replici la Dublin. Nicușor Dan, întrebat despre trecutul lui Lucian Pahonțu la Revoluție
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Președintele Nicușor Dan a avut un schimb tensionat de replici la Dublin pe tema șefului SPP, Lucian Pahonțu, și a rolului său în cadrul evenimentelor din decembrie 1989. The post Schimb acid de replici la Dublin. Nicușor Dan, întrebat despre trecutul lui Lucian Pahonțu la Revoluție appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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