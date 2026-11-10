 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Expertiză psihiatrică în cazul tatălui lui Meghan Markle. Ce a invocat judecătorul american

a Scris de ana petrescu
Expertiză psihiatrică în cazul tatălui lui Meghan Markle. Ce a invocat judecătorul american
Aosom
Un judecător american a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul lui Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, soţia americană a prinţului Harry, acuzat de deţinere de imagini cu conţinut pedopornografic.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech